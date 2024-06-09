Шакур Стивенсон может уйти от промоутера после боя 7 июля

Боб Арум, промоутер непобеждённого чемпиона мира в трёх весовых категориях американца Шакура Стивенсона (22-0, 10 KO), сообщил, что его предстоящий поединок с армянином Артёмом Арутюняном является последним по контракту.

«Шакур станет свободным агентом после боя 7 июля. И мы должны знать его планы, прежде чем озвучивать наши намерения, потому что мы перестанем быть его промоутерами. Если он снова подпишет контракт, у нас будут несколько очень интересных боёв для него», — сказал Арум в интервью YouTube-каналу FightHype.com.

Напомним, чемпионский поединок в лёгком весе (до 61,2 кг) между Стивенсоном и Арутюняном состоится 7 июля в Ньюарке (США).