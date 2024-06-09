Фрибет 3К
Реклама
Рекламодатель: ООО «БК «ПАРИ»
2Ranyn4WFax
Матч-центр Новости Топ-матчи Билеты Видео Чемп.Турниры
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Бокс/ММА Новости

Шакур Стивенсон может уйти от промоутера после боя 7 июля

Шакур Стивенсон может уйти от промоутера после боя 7 июля
Комментарии

Боб Арум, промоутер непобеждённого чемпиона мира в трёх весовых категориях американца Шакура Стивенсона (22-0, 10 KO), сообщил, что его предстоящий поединок с армянином Артёмом Арутюняном является последним по контракту.

«Шакур станет свободным агентом после боя 7 июля. И мы должны знать его планы, прежде чем озвучивать наши намерения, потому что мы перестанем быть его промоутерами. Если он снова подпишет контракт, у нас будут несколько очень интересных боёв для него», — сказал Арум в интервью YouTube-каналу FightHype.com.

Напомним, чемпионский поединок в лёгком весе (до 61,2 кг) между Стивенсоном и Арутюняном состоится 7 июля в Ньюарке (США).

Материалы по теме
«Твой пояс — мой пояс». Украинец Беринчик вызвал на бой Шакура Стивенсона
Комментарии
Новости. Бокс/ММА
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2024
Приложение для Android