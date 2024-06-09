Лопес: перед Фьюри нужно снять шляпу, он не обязан был драться с Усиком

Чемпион мира в двух весовых категориях американец Теофимо Лопес прокомментировал результат поединка за звание абсолютного чемпиона в супертяжёлом весе между британцем Тайсоном Фьюри и украинцем Александром Усиком.

Напомним, Усик победил раздельным судейским решением (114-113, 113-114, 115-112), нанеся Фьюри первое поражение в карьере.

«В тот вечер победил сильнейший, и им оказался Усик. Фьюри — великий чемпион, он многого добился в боксе. И то, что он всё ещё в боксе, доказывает, как сильно он любит наш спорт. Нам нужно снять перед ним шляпу и поблагодарить его за это. Фьюри не был обязан драться с Усиком, но сделал это. Теперь они устроят реванш, и я с нетерпением жду, что они будут делать и какие коррективы внесёт Тайсон Фьюри», — сказал Лопес The Ring.