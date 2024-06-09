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Иржи Прохазка подписал контракт на следующий бой

Иржи Прохазка подписал контракт на следующий бой
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Популярный чешский боец ММА и бывший чемпион UFC в полутяжёлом весе (до 93 кг) Иржи Прохазка сообщил, что подписал контракт на следующий поединок. Об этом информирует портал MMA Mania.

По словам спортсмена, он не может пока анонсировать имя следующего оппонента и ждёт, когда это сделает руководство UFC. Наиболее вероятным соперником Иржи является действующий обладатель титула UFC в категории до 93 кг бразилец Алекс Перейра. Поатан неоднократно говорил, что заинтересован в реванше с Иржи.

Напомним, в последнем поединке, который состоялся 13 апреля на турнире UFC 300, Иржи Прохазка разделил октагон с топовым полутяжеловесом сербом Александаром Ракичем. Бой завершился во втором раунде победой Прохазки техническим нокаутом.

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