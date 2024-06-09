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«Он троллит». Малиньяджи — о желании Усика вернуться в первый тяжёлый вес

«Он троллит». Малиньяджи — о желании Усика вернуться в первый тяжёлый вес
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Экс-чемпион мира в двух весовых категориях, а ныне комментатор и аналитик американец Пол Малиньяджи прокомментировал слова абсолютного чемпиона в супертяжёлом весе украинца Александра Усика, заявившего, что он хотел бы вернуться в родной дивизион.

«Я бывал рядом с Александром Усиком. И достаточно, чтобы оценить его. Он очень серьёзен, когда дело касается бокса. Он серьёзный парень.

В обычной жизни же у Усика большое чувство юмора. Он очень забавный и саркастичный. Когда что-то нужно воспринять серьёзно, он ведёт себя наоборот. На самом деле не расположен к серьёзности во многих вещах. Он много шутит. Я думаю, он троллит», — сказал Малиньяджи в интервью YouTube-каналу ProBox TV.

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