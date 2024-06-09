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Руководство UFC планировало организовать Шавкату Рахмонову бой с экс-чемпионом UFC

Руководство UFC планировало организовать Шавкату Рахмонову бой с экс-чемпионом UFC
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Президент UFC Дана Уайт и вице-президент лиги Шон Шэлби планировали организовать поединок между экс-лидером рейтинга лучших бойцов UFC вне зависимости от весовых категорий, бывшим обладателем титула UFC в полусреднем весе нигерийцем Камару Усманом и топовым бойцом UFC казахом Шавкатом Рахмоновым. Об этом стало известно из первого эпизода сериала «Империя UFC».

Поединок между Усманом и Рахмоновым должен был возглавить кард турнира UFC on ABC 7, который состоится 3 августа в Абу-Даби (ОАЭ). Однако менеджер Усмана Али Абдель-Азиз заявил, что его подопечный заинтересован только в бое со Стивеном Томпсоном. Кроме того, Уайт сообщил, что победитель в этой паре мог бы стать следующим претендентом на титул UFC в полусреднем весе.

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