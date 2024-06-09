«Вырубят к чёрту за пару раундов». Куинтон Джексон дал прогноз на бой Тайсона и Пола

Звёздный американский ветеран MMA Куинтон «Рэмпейдж» Джексон высказался о предстоящем боксёрском поединке между бывшим абсолютным чемпионом мира в супертяжёлом весе Майком Тайсоном и видеоблогером Джейком Полом.

«Майк Тайсон вырубит его к чёрту. Он победит в пределах двух раундов. Майк Тайсон боксирует дольше, чем живёт Джейк Пол. Вы видели то вирусное видео, где старый чернокожий мужик выбивает дерьмо из молодого белого парня? Вот это и произойдёт», — сказал Джексон в выпуске своего YouTube-подкаста.

Напомним, изначально поединок Тайсона и Пола должен был состояться в июле, однако затем был перенесён на 12 ноября.

Ранее генеральный директор UFC Дана Уайт раскритиковал организацию поединка Тайсона и Пола.