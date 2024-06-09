Доминик Рейес: я лучший полутяжеловес в мире

Бывший претендент на титул UFC в полутяжёлом дивизионе американец мексиканского происхождения Доминик Рейес прокомментировал победу над Дастином Джейкоби, которую он одержал в первом раунде на турнире UFC on ESPN 57 в Луисвилле.

«Прежде всего мне хочется сказать спасибо богу, Спасителю Иисусу Христу. Без его помощи меня бы сегодня здесь не было. Я невероятно счастлив и очень долго ждал этого момента.

Чувствую себя потрясающе. Я лучший полутяжеловес в мире и всегда им оставался. Мне правда повезло с моей командой. Мы пашем каждый день с утра до ночи ради того, чтобы устраивать для вас шоу», – сказал спортсмен в интервью после боя.

Для Доминика эта победа стала первой с 2019 года. В последних четырёх боях он уступил соперникам.