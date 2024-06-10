«Это и называется наследием». Хабиб — о Махачеве и брате Усмане

Член Зала славы UFC Хабиб Нурмагомедов высказался в адрес действующего обладателя титула UFC в лёгком дивизионе Ислама Махачева и чемпиона Bellator в категории до 70 кг Усмана Нурмагомедова, который является его двоюродным братом.

«Усман и Ислам − это и называется наследием», — написал в своих социальных сетях Хабиб.

Напомним, в последнем поединке Ислам Махачев победил бывшего временного чемпиона UFC в лёгком весе американца Дастина Порье. Их бой проходил в ночь с 1 на 2 июня по московскому времени и был главным событием турнира UFC 302. Бой продлился до пятого раунда, в котором россиянин задушил Бриллианта приёмом Д'Арсе. Для Ислама это была третья успешная защита титула в лёгком весе (до 70 кг).