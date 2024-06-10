«Я секунд 10 думал: «Господи, помоги» — Усик рассказал о тяжёлом моменте боя с Фьюри

Абсолютный чемпион мира в суперяжёлом весе Александр Усик (22-0, 14 КО) рассказал, смотрел ли он запись своего боя с Тайсоном Фьюри (34-1-1, 24 КО).

– Пересматривался ли ты бой с Фьюри?

– Да, два раза.

– И какими были впечатления?

– Я словно посмотрел в тетрадь, увидел свои ошибки.

– После того, как Фьюри поймал тебя апперкотом, ты будто изменился и стал сильнее.

– Возможно. Ведь когда получаешь аперкот – это очень больно. Секунд 10 после этого я думал: «Господи, помоги». Я сказал сам себе: «Алекс, двигайся, двигайся! Потому что если ты остановишься – он тебя убьёт», – приводит слова Усика Player.fm.

Напомним, противостояние продлилось 12 раундов и завершилось победой украинца раздельным решением судей. Таким образом, Усик стал первым в XXI веке абсолютным чемпионом мира в супертяжёлом весе, а Фьюри потерпел первое поражение в карьере.

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