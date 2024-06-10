Райан Гарсия сделал первое заявление после своего ареста в Калифорнии

Звёздный американский боксёр Райан Гарсия разместил новый пост у себя в социальных сетях, где рассказал, что был доставлен в больницу. Ранее сообщалось, что Гарсию арестовали в Калифорнии после пьяного дебоша в отеле. Позже стало известно, что Райана отправили в одну из больниц для оказания ему медицинской помощи.

«Я волнуюсь. Должен находиться в этой странной больнице, мне пытаются дать лекарство и держат в ожидании. Неизвестно, как долго это будет продолжаться. Помолитесь за меня. Боже, помоги мне», — написал Гарсия.

Ранее адвокат боксёра объяснил состояние Райана тем, что он переживает из-за новостей о состоянии здоровья его матери, у которой недавно было обнаружено онкологическое заболевание.

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