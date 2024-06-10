Чемпион UFC Джон Джонс дал совет, как нарастить мышечную массу

Действующий обладатель титула UFC в тяжёлой весовой категории Джон Джонс ответил на вопрос болельщика по поводу набора мышечной массы.

«Можешь дать какой-нибудь совет по наращиванию мышечной массы?» — поинтересовался фанат у Джонса в социальных сетях.

«Не бойся красного мяса», — ответил Джонс.

Напомним, в конце октября прошлого года Джонс получил тяжёлую травму во время спарринга на тренировке. Сообщалось, что восстановление прославленного спортсмена может занять до восьми месяцев. На счету прославленного спортсмена 29 поединков на профессиональном уровне, в которых он одержал 27 побед (10 нокаутом), потерпел одно поражение, а один бой с его участием был признан несостоявшимся.

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