Невеста Уайлдера: после поражения он выместил весь свой гнев на мне

Телли Свифт, невеста Деонтея Уайлдера, добилась запрета для боксёра приближаться к ней на расстояние ближе 100 ярдов (примерно 91 метр). По словам девушки, спортсмен неоднократно подвергал её физическому и эмоциональному насилию после поражения в поединке с Тайсоном Фьюри в 2020 году.

«Он выместил весь свой гнев на мне и нашей семье. Я попросила его пойти на терапию, но он отказался. В тот момент он изо всех сил пытался получить бои, которые могли бы продвинуть его карьеру, и был эмоционально нестабилен. Он часто плакал и кричал у нас дома», — приводит слова Свифт USA TODAY.

Свифт призналась, что его насилие по отношению к ней со стороны Уайлдера стало проявляться чаще после его поражения в поединке с Джозефом Паркером единогласным решением судей в декабре прошлого года.

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