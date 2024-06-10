Ислам Махачев встретился с Забитом Магомедшариповым

Чемпион UFC в лёгкой весовой категории Ислам Махачев (Россия) разместил новый пост у себя в социальных сетях, где поделился с подписчиками несколькими свежими фотографиями. Ислам показал, как спустился в московское метро, а также как встретился с соотечественником Забитом Магомедшариповым.

Фото: Из личного архива Ислама Махачева

Фото: Из личного архива Ислама Махачева

Напомним, Магомедшарипов дебютировал в промоушене Даны Уайта в сентябре 2017 года и провёл в общей сложности шесть боёв, в каждом из которых одержал победы. В своём последнем поединке, который состоялся на турнире UFC Fight Night 163 в ноябре 2019 года, Забит единогласным судейским решением одолел представителя США Келвина Каттара, а после покинул ММА. Ранее Магомед признавался, что UFC предлагал ему вернуться и сразу провести титульный бой, но он неизменно отвечал отказом.

Чемпион UFC Ислам Махачев пробил по силомеру: