Томсон на примере Фёдора Емельяненко объяснил, почему Уайт не прав по мнению о P4P UFC

Бывший боец UFC Джош Томсон отреагировал на недавнее мнение президента промоушена Даны Уайта по поводу лучшего бойца лиги вне зависимости от весовой категории (P4P). Напомним, Уайт заявил, что считает таковым обладателя титула в тяжёлом весе Джона Джонса. Официально лидером UFC в рейтинге P4P является чемпион промоушена в лёгком весе Ислам Махачев.

«Нет Джон Джонс не побеждал лучшего тяжеловеса в мире. Можно попросить любых специалистов сопоставить все факты. Давайте будем честны. Мне нравится Сириль Ган. Он отлично смотрится в тяжёлом дивизионе, он суперспортивный, но не лучший. Вспомните, как Фрэнсис Нганну несколько раз отправлял его в нокдаун. Послушайте, он отличный боец, но даже не дотягивает до уровня Нганну.

Подумайте о Фёдоре Емельяненко. Он не самый большой тяжеловес и он не занимался весогонкой. Хотите знать почему? Он знал, что сможет воспользоваться подсечками, бросками, борьбой. Так он и побеждал всех этих тяжеловесов», — сказал Томсон на канале WEIGHING IN в YouTube.

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