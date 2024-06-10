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Абдель-Азиз раскрыл, что ответит Махачев, если UFC предложит ему бой с Макгрегором

Абдель-Азиз раскрыл, что ответит Махачев, если UFC предложит ему бой с Макгрегором
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Известный спортивный менеджер Али Абдель-Азиз, представляющий интересы российского чемпиона UFC в лёгком весе Ислама Махачева, высказался о потенциальном поединке своего клиента с ирландцем Конором Макгрегором.

«Бой Махачева и Макгрегора? Весьма возможно. Это безумный спорт. Конор может нокаутировать Чендлера в первом раунде, и тогда все начнут говорить, что он одна из самых больших звёзд в ММА. Нравится он вам или нет, но таков Конор.

Если он скажет UFC: «Эй, я хочу титульный бой», то Ислам не скажет «нет». Он не станет отказываться от этого поединка. Макгрегор – тот ещё засранец, но при этом он огромная звезда. Этого у него не отнять», — сказал Абдель-Азиз на канале Submission Radio в YouTube.

Бой Макгрегора и Чендлера состоится в конце июня.

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