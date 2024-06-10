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Представлен новый постер боксёрского боя между Майком Тайсоном и Джейком Полом

Представлен новый постер боксёрского боя между Майком Тайсоном и Джейком Полом
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Организаторы боксёрского поединка между прославленным американским боксёром Майком Тайсоном и увлекающимся боксом видеоблогером Джейком Полом представили новый постер. Его изображением поделилась пресс-служба Most Valuable Promotions. Напомним, ранее стало известно, что бой перенесли на 15 ноября. Он состоится в Арлингтоне, штат Техас.

Фото: Most Valuable Promotions

Изначально противостояние должно было пройти 20 июля. Решение перенести бой на более позднюю дату было связано с состоянием здоровья 57-летнего Тайсона. В конце мая Майк почувствовал себя плохо во время авиаперелёта Майами — Лос-Анджелес. Говорилось, что у легендарного боксёра произошло обострение язвы, он пожаловался на тошноту и головокружение, а после приземления ему оказали медицинскую помощь.

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Джейк Пол повёл себя вызывающе в ходе стердауна с Тайсоном:

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