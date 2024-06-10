«Скопирую его метод». Аспиналл назвал чемпиона UFC, который нанял специалиста по сну

Временный чемпион UFC в тяжёлом весе (до 120 кг) британец Том Аспиналл рассказал, что его соотечественник обладатель титула промоушена в полусреднем весе Леон Эдвардс пользуется услугами специалиста по сну. По словам Аспиналла, он также намерен уделять этому вопросу больше внимания.

«Да, так и есть, Леон нанял специалиста по сну. Я знал об этом раньше, потому что знаком с его менеджером. Поэтому я подумал: «Не стану ничего менять в своей жизни, пока не поговорю с Леоном и не узнаю, что он делает». В итоге он рассказал мне о своём режиме сна. Так что фактически я собираюсь скопировать метод Леона, при этом не платя за услуги специалиста по сну. Таков мой план», — сказал Аспиналл на канале Title Sports Network в YouTube.

Джон Джонс и Том Аспиналл впервые встретились вживую: