Сергей Павлович показал свой рацион перед боем с Александром Волковым

Бывший претендент на временный титул чемпиона UFC в тяжёлом весе россиянин Сергей Павлович разместил новый пост у себя в социальных сетях, где показал подписчикам свой рацион. В настоящий момент Сергей продолжает подготовку к поединку с соотечественником Александром Волковым.

«Обед», — написал Павлович.

Фото: Социальные сети Сергея Павловича

Напомним, поединок между Павловичем и Волковым состоится 22 июня на первом турнире промоушена UFC в Саудовской Аравии.

Напомним, в последнем бою, проходившем в ноябре прошлого года, Сергей встречался с британцем Томом Аспиналлом. Бойцы сражались за временный титул лиги в тяжёлом весе. Россиянин уступил нокаутом в первом раунде. Александр в сентябре 2023-го сражался с австралийцем Таем Туивасой и победил его удушающим приёмом.

Павлович прибыл в Эр-Рияд на бой с Волковым: