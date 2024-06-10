«Фанаты получат настоящее зрелище». Уиттакер — о поединке с Чимаевым

Экс-обладатель титула UFC в среднем дивизионе австралиец Роберт Уиттакер высказался о предстоящем поединке с непобеждённым чеченским бойцом Хамзатом Чимаевым.

«Это большая честь творить историю и быть частью первого турнира UFC в Саудовской Аравии. Для меня это важная веха, с нетерпением жду возможности почувствовать энергию на этой арене. Мы собираемся устроить войну в октагоне. Хамзат будет готов показать всё, на что он способен.

Фанаты получат настоящее зрелище, несмотря на то что наши с ним подходы к раскрутке боя различаются. Однако всегда важен сам бой. Он уважает меня, а я уважаю его. Мы будем драться, и победит сильнейший. Чимаев непобедим и является последним испытанием для меня в среднем дивизионе», — сказал Уиттакер в интервью пресс-службе UFC.