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«Фанаты получат настоящее зрелище». Уиттакер — о поединке с Чимаевым

«Фанаты получат настоящее зрелище». Уиттакер — о поединке с Чимаевым
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Экс-обладатель титула UFC в среднем дивизионе австралиец Роберт Уиттакер высказался о предстоящем поединке с непобеждённым чеченским бойцом Хамзатом Чимаевым.

«Это большая честь творить историю и быть частью первого турнира UFC в Саудовской Аравии. Для меня это важная веха, с нетерпением жду возможности почувствовать энергию на этой арене. Мы собираемся устроить войну в октагоне. Хамзат будет готов показать всё, на что он способен.

Фанаты получат настоящее зрелище, несмотря на то что наши с ним подходы к раскрутке боя различаются. Однако всегда важен сам бой. Он уважает меня, а я уважаю его. Мы будем драться, и победит сильнейший. Чимаев непобедим и является последним испытанием для меня в среднем дивизионе», — сказал Уиттакер в интервью пресс-службе UFC.

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