«Возможно, он только пришёл в себя после нокаута». Перейра ответил Хиллу на трэш-ток

Действующий обладатель титула UFC в полутяжёлом дивизионе бразилец Алекс Перейра ответил на трэш-ток бывшего чемпиона UFC в категории до 93 кг американца Джамала Хилла.

«Честно говоря, не понимаю, почему он решил заговорить об этом так поздно. Прошло почти два месяца с момента нашего боя. Возможно, он только пришёл в себя после нокаута. Как говорится, что посеешь, то и пожнёшь. Когда он дрался с Гловером, то вёл себя очень уважительно. Но перед боем со мной Джамал не был таким уважительным и получил по заслугам», — приводит слова Перейры портал Yahoo Sports.

Напомним, Алекс Перейра и Джамал Хилл провели бой на турнире UFC 300, который состоялся в Лас-Вегасе 13 апреля. Бой завершился победой Алекса нокаутом в первом раунде.