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Алекс Перейра сказал, когда планирует вернуться в октагон

Алекс Перейра сказал, когда планирует вернуться в октагон
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Действующий обладатель титула UFC в полутяжёлом дивизионе бразилец Алекс Перейра сказал, когда планирует вернуться в октагон.

«Было бы здорово возглавить турнир UFC 305, особенно после того, как мне самому довелось увидеть любовь австралийских фанатов. Все были добры ко мне, очень ценю это. Однако от меня ничего не зависит. Всю ситуацию контролирует UFC. От них зависит, где я буду драться в следующий раз. Для меня место поединка особо не имеет смысла. Я буду готов выступить где угодно», — приводит слова Перейры портал Bloody Elbow.

Напомним, турнир UFC 305 планируется провести 18 августа в Перте, Австралия.

Алекс Перейра в последний раз дрался на турнире UFC 300, который состоялся в Лас-Вегасе 13 апреля. Его оппонентом был Джамал Хилл, которого Поатан нокаутировал в первом раунде.

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