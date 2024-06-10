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Усик ответил, готовил ли комбинацию, потрясшую Фьюри, в тренировочном лагере

Усик ответил, готовил ли комбинацию, потрясшую Фьюри, в тренировочном лагере
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Абсолютный чемпион мира в супертяжёлом весе украинец Александр Усик прокомментировал нокдаун в поединке с британцем Тайсоном Фьюри.

«Последние 10-15 секунд раунда я должен был работать, это был мой план. Есть начало раунда, середина и концовка. И ты должен быть сосредоточен на протяжении всех трёх минут, потому что у тебя есть план, который вы готовили. И я сказал себе в концовке раунда: «Эй, пробей комбинацию, одну-две комбинации».

Мы с моим тренером готовили эту комбинацию, два удара. Я должен был пробить джеб с уклоном, а затем ударить левым боковым. Альтернативой был правый боковой с уклоном и левый боковой», — сказал Усик в подкасте 3 Knockdown Rule.

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Александр Усик показал, как готовится к бою с Фьюри:

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