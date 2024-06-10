Шон О'Мэлли: буду удивлён, если этот бой вообще состоится

Действующий обладатель титула UFC в легчайшем весе американец Шон О'Мэлли сомневается в том, что поединок между бывшим претендентом на временный пояс чемпиона UFC в весе до 61 кг Кори Сэндхагеном и непобеждённым российским бойцом Умаром Нурмагомедовым состоится.

«Я буду следить за этим поединком. Мы знаем, что Умар имеет тенденцию сниматься перед важными боями. Буду удивлён, если этот бой вообще состоится. Меня не шокирует, если Кори победит его. Да, я сомневаюсь насчёт того, что Умар выйдет на поединок. Не думаю, что его переоценивают, но мне действительно кажется, что Кори лучше как боец, чем Нурмагомедов», — приводит слова Шона портал Bloody Elbow.

Напомним, поединок между Кори Сэндхагеном и Умаром Нурмагомедовым станет главным на турнире UFC Fight Night, который состоится в Абу-Даби (ОАЭ) 3 августа.

Ранее бойцы уже должны были встретиться на турнире UFC on ESPN 50. Однако Умар травмировался и был вынужден сняться с поединка. На замену ему вышел американец Роб Фонт, которого Сэндхаген победил единогласным решением судей.