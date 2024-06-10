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Источник: стал известен следующий соперник Гилберта Бёрнса

Источник: стал известен следующий соперник Гилберта Бёрнса
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Экс-претендент на титул UFC в полусреднем весе бразилец Гилберт Бёрнс проведёт следующий поединок против топового американского бойца Шона Брэди. Об этом сообщает портал MMAJunkie.

Их бой состоится 7 сентября на турнире UFC Fight Night.

В активе Гилберта Бёрнса 22 победы и семь поражений. В последнем поединке, который состоялся 10 марта на турнире UFC 299, Гилберт разделил октагон с австралийским бойцом Джеком Делла Маддаленой. Бой завершился победой Джека техническим нокаутом в третьем раунде.

Шон Брэди имеет в своём рекорде 16 побед и одно поражение. В последнем поединке он провёл болевой приём Келвину Гастелуму в третьем раунде. Их бой состоялся 2 декабря 2023 года на турнире UFC on ESPN 52.

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