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Хаттон — о вступлении в Зал славы: я дрался с Цзю и Мейвезером, но хуже всего был развод

Хаттон — о вступлении в Зал славы: я дрался с Цзю и Мейвезером, но хуже всего был развод
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Бывший чемпион мира в двух весовых категориях британец Рикки Хаттон (45-3, 32 KO) прокомментировал вступление в Международный зал боксёрской славы (IBHOF).

«Я проходил через войны, не так ли? Вспоминаю бои с Костей Цзю, Флойдом Мейвезером и Мэнни Пакьяо, но самым тяжёлым боем стал мой развод», — приводит слова Хаттона ESPN.

Рикки Хаттону 45 лет. Британец дебютировал как профессионал в 1997 году, в июне 2005-го сразился за титул IBF в первом полусреднем весе (до 63,5 кг), нанеся второе поражение в карьере австралийцу Косте Цзю.

В мае 2005 года Хаттон стал объединённым чемпионом, завоевав титул WBA, после чего поднялся в полусредний вес (до 66,7 кг), где также завоевал пояс WBA.

В декабре 2007 года британец потерпел первое поражение, уступив техническим нокаутом американцу Флойду Мейвезеру. Впоследствии он проиграл филиппинцу Мэнни Пакьяо и украинцу Вячеславу Сенченко.

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