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Энтони Джошуа встретился с экс-чемпионом UFC

Энтони Джошуа встретился с экс-чемпионом UFC
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Британский боксёр-профессионал, выступающий в тяжёлом весе, и экс-обладатель титулов WBA, IBF, WBO и IBO чемпиона мира в категории свыше 90,7 кг Энтони Джошуа встретился с бывшим чемпионом UFC в полутяжёлом дивизионе (до 93 кг) поляком Яном Блаховичем.

«Было очень приятно встретиться и поговорить с Энтони», — подписал фото Блахович.

Фото: Социальные сети Яна Блаховича

Напомним, в последнем поединке Энтони Джошуа встретился с бывшим обладателем титула UFC в тяжёлом весе камерунцем Фрэнсисом Нганну. Их бой прошёл в ночь с 8 на 9 марта мск. Противостояние состоялось по правилам бокса и завершилось победой британца нокаутом во втором раунде.

Ранее Тони Беллью высказался о возможном поединке между супертяжеловесами и соотечественниками Энтони Джошуа и Даниэлем Дюбуа.

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