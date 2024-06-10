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Рой Джонс ответил, кто победит в реванше Усика и Фьюри

Рой Джонс ответил, кто победит в реванше Усика и Фьюри
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Бывший чемпион мира в четырёх весовых категориях и член Международного зала славы американец Рой Джонс-младший высказался о реванше между украинцем Александром Усиком и британцем Тайсоном Фьюри, который, как ожидается, состоится в декабре.

«Я не думаю, что Фьюри победит в реванше. Это возможно, но сейчас у меня есть причины так говорить. Александр Усик понял, что он может потрясти Тайсона Фьюри. Он понимал, что способен на это, но теперь он знает. Маленький парень знает, что может ударить здоровяка.

Усик – фаворит в реванше. Тайсон Фьюри очень умён и хорош в том, чтобы перестраиваться, но Усик, по моему мнению, снова его превзойдёт. Хотя теперь Усик, зная, что он способен потрясти Тайсона Фьюри, может его недооценить», — приводит слова Джонса Betway.

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