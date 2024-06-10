Усик: у меня большое уважение к Фьюри, он настоящий боец и мужчина

Абсолютный чемпион мира в супертяжёлом весе украинец Александр Усик высказался о британце Тайсоне Фьюри, поединок с которым он провёл в середине мая.

«Послушайте, у меня большое уважение к Тайсону Фьюри, он настоящий боец и настоящий мужчина. И он мой соперник. Невероятно тяжёлый. Он очень умён. Когда Тайсон болтает, многие говорят, что он клоун, но это может не дать мне или другому сопернику настроиться» — сказал Усик в подкасте 3 Knockdown Rule.

Тайсону Фьюри 35 лет. Британец дебютировал как профессионал в 2008 году и в ноябре 2015-го сразился за три мировых титула, сенсационно отобрав их у звёздного украинца Владимира Кличко, после чего на два с половиной года приостановил карьеру. Вернулся на ринг в июне 2018 года и в феврале 2020-го стал двукратным чемпионом мира, досрочно остановив непобеждённого американца Деонтея Уайлдера.

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