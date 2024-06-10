Экс-претендент на титул UFC в среднем весе хочет провести бой с Нассурдином Имавовым

Экс-претендент на чемпионский титул UFC в среднем дивизионе американец Джаред Каннонье хочет провести реванш с топовым бойцом UFC Нассурдином Имавовым на турнире UFC в Париже.

«Мне хотелось бы потребовать у руководства реванш с Нассурдином. В сентябре UFC проведёт турнир в Париже, и я был бы рад возможности приехать домой к нему и реваншировать своё поражение. Бой с ним в Париже — это то, чего я желаю, поскольку Нассурдин приехал ко мне домой, так что я более чем готов поехать к нему», — приводит слова Каннонье портал Bloody Elbow.

Напомним, поединок между Джаредом Каннонье и Нассурдином Имавовым возглавил турнир UFC on ESPN 57. Бой завершился победой французского бойца техническим нокаутом в четвёртом раунде.