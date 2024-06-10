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Комментатор UFC назвал следующего возможного соперника Порье

Комментатор UFC назвал следующего возможного соперника Порье
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Комментатор UFC Джон Аник высказался о продолжении карьеры трёхкратного претендента на титул в лёгком весе (до 70 кг) американца Дастина Порье.

«Дастин по-прежнему в строю. И он умён. Прошлым летом его нокаутировал Джастин Гэтжи, а сейчас ему разбил лицо Ислам Махачев, но он соображает. Нейт Диаз – единственный соперник, который, на мой взгляд, может его заинтересовать», – сказал Аник на своём YouTube-канале.

Напомним, Диаз не выступал с сентября 2022 года, когда на UFC 279 победил удушающим приёмом соотечественника Тони Фергюсона.

Порье на UFC 302 в начале июня уступил удушающим приёмом в пятом раунде действующему чемпиону в лёгком весе (до 70 кг) россиянину Исламу Махачеву.

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