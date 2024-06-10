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Дастин Порье: Хабиб был сильнее физически Ислама

Дастин Порье: Хабиб был сильнее физически Ислама
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Популярный американский боец ММА Дастин Порье подверг сравнению действующего обладателя титула UFC в лёгком дивизионе россиянина Ислама Махачева и члена Зала славы UFC Хабиба Нурмагомедова.

«Давление у Хабиба и Ислама похоже, но тейкдауны отличаются. По моим ощущениям, Хабиб был сильнее физически, у него невероятный прессинг. Но захват Ислама был невероятным. Д'Арсе, которым Махачев меня задушил, был таким крепким, словно мою шею зажали в тисках. Все эти парни чертовски сильные», — сказал Порье в интервью Ариэлю Хельвани на YouTube-канале MMA Fighting.

Напомним, поединок между Исламом Махачевым и Дастином Порье проходил в ночь с 1 на 2 июня по московскому времени и был главным событием турнира UFC 302. Бой продлился до пятого раунда, в котором россиянин задушил Бриллианта приёмом Д'Арсе.

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