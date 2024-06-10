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Сен-Пьер: Махачев близок к тому, чтобы называться одним из величайших бойцов в истории ММА

Сен-Пьер: Махачев близок к тому, чтобы называться одним из величайших бойцов в истории ММА
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Член Зала славы UFC канадец Жорж Сен-Пьер считает, что действующий обладатель титула UFC в лёгком дивизионе (до 70 кг) россиянин Ислам Махачев является лучшим бойцом pound-for-pound.

«Ислам невероятный. На данный момент он является лучшим бойцом pound-for-pound, поскольку его последние поединки были примерами демонстрации невероятно сильного духа. У него была чудовищная сечка на лбу, он с трудом придерживался темпа поединка — всё это сделает его ещё лучше как бойца. Бой закаляет его. Он уже близок к тому, чтобы называться одним из величайших бойцов в истории ММА», — сказал Сен-Пьер на YouTube-канале Tristare Gym.

Напомним, поединок между Исламом Махачевым и Дастином Порье проходил в ночь с 1 на 2 июня по московскому времени и был главным событием турнира UFC 302. Бой продлился до пятого раунда, в котором россиянин задушил Бриллианта приёмом «Д'Арсе».

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