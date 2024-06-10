Усик объяснил, почему включает борьбу в подготовку к боям

Абсолютный чемпион мира в супертяжёлом весе украинец Александр Усик признался, что включает борьбу как обязательную часть своей подготовки к боям.

«Я могу ударить ногой и немного умею бороться, мы боремся в тренировочном лагере каждый вторник. Делается ли этого для того, чтобы работать вблизи? Да. Чтобы вязать и работать вблизи. Мы делаем это на протяжении многих лет», — сказал Усик в подкасте 3 Knockdown Rule.

Александру Усику 37 лет. Украинец, победитель Олимпийских игр — 2012, дебютировал на профессиональном ринге в 2013 году и первые пять лет карьеры провёл в рамках первого тяжёлого дивизиона (до 90,7 кг), где стал абсолютным чемпионом мира.

В 2019 году Усик перебрался в супертяжёлый вес, где провёл шесть боёв, во всех победив. 18 мая 2024 года украинец стал абсолютным чемпионом мира, нанеся первое поражение британцу Тайсону Фьюри.