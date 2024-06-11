Дастин Порье ответил на вопрос о возможном завершении карьеры

Популярный американский боец ММА Дастин Порье высказался о потенциальном завершении профессиональной карьеры в ММА.

«Я ищу ясности и не знаю, что будет дальше. Не могу сказать, что больше никогда не буду драться, но у меня нет причин возвращаться. За что мне драться? Мне это нравится. Но за эти годы у меня были кое-какие проблемы. Это должно быть ради чего-то. Возможно, я всё пойму в ближайшие недели.

Единственное, что не даёт мне уйти, — это чувство того, что я могу конкурировать с лучшими парнями в своём дивизионе. Не то чтобы возраст сказывался на мне. У меня по-прежнему есть хорошая реакция и понимание того, что могу побеждать.

Честно говоря, я склоняюсь к тому, чтобы покончить с карьерой. Особенно если говорить о титульной гонке. Сколько ещё мне нужно провести боёв, чтобы вернуть себе былую форму для борьбы за титул чемпиона мира? Не знаю. Я не собираюсь драться ещё пять раз, пытаясь заработать ещё один титульный бой», — приводит слова Порье портал Yahoo Sports.