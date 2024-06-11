Теренс Кроуфорд готовится к поединку с Мадримовым

Чемпион мира в трёх весовых категориях и лидер рейтинга pound-for-pound американец Теренс Кроуфорд поделился фото с подготовки к поединку с обладателем титула WBA в первом среднем весе (до 69,9 кг) узбеком Исраилом Мадримовым, который состоится 4 августа в Лос-Анджелесе (США).

«Вы не сможете переработать меня», — написал Кроуфорд в социальных сетях.

Фото: из личного архива Теренса Кроуфорда

Фото: из личного архива Теренса Кроуфорда

Фото: из личного архива Теренса Кроуфорда

Фото: из личного архива Теренса Кроуфорда

Фото: из личного архива Теренса Кроуфорда

Теренсу Кроуфорду 36 лет. Американец является бывшим чемпионом в лёгком весе (до 61,2 кг), а также абсолютным чемпионом в первом полусреднем дивизионе (до 63,5 кг).

30 июля 2023 года Кроуфорд досрочно остановил в девятом раунде соотечественника Эррола Спенса и стал абсолютным чемпионом в полусреднем весе (до 66,7 кг). Всего на счету американца 40 побед (31 – нокаутом) и ни одного поражения.