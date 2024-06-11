Порье: жена хотела, чтобы я снялся с боя с Махачевым

Популярный американский боец ММА Дастин Порье рассказал о том, что мог сняться с поединка с россиянином Исламом Махачевым за пояс в лёгком весе UFC.

«Я повредил ребра в тренировочном лагере. Не хотел об этом говорить, потому что бой уже прошёл, и я не хочу ничего менять. Моя жена хотела, чтобы я снялся. Но я не согласился. До боя оставалось слишком мало времени, я уже прошел половину подготовки. Я сказал себе, что должен дотерпеть до боя, поскольку это титульный поединок. Это же бой за пояс в легком весе! Сниматься? Не вариант», — сказал Порье в эфире MMA Hour.

Напомним, поединок между Исламом Махачевым и Дастином Порье проходил в ночь с 1 на 2 июня по московскому времени и был главным событием турнира UFC 302. Бой продлился до пятого раунда, в котором россиянин задушил Бриллианта приёмом Д'Арсе.