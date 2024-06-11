Хабиб показал архивное фото с Махачевым 10-летней давности

Прославленный боец смешанных единоборств, член Зала славы UFC Хабиб Нурмагомедов разместил новый пост у себя в социальных сетях, где поделился с подписчиками архивной фотографией с Исламом Махачевым, Гаджи Рабадановым и Сайгидом Изагахмаевым.

Фото: Социальные сети Хабиба Нурмагомедова

2014-й был вторым годом, когда Хабиб выступал в UFC. В 2018-м он стал чемпионом в лёгком весе, одолев американца Эла Яквинту. За время карьеры в смешанных единоборствах Нурмагомедов провёл 29 боёв, одержав в них 29 побед. 13 побед были добыты в промоушене Даны Уайта. Последним поединком россиянина стало противостояние с Джастином Гэтжи, которое состоялась в октябре 2020 года на турнире UFC 254. Хабиб победил, применив удушающий приём «треугольник» во втором раунде.

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