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Джеймс Дуглас оценил шансы Усика в бою с праймовым Майком Тайсоном

Джеймс Дуглас оценил шансы Усика в бою с праймовым Майком Тайсоном
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Бывший абсолютный чемпион мира в тяжёлом весе Джеймс Бастер Дуглас поделился мнением о гипотетическом поединке между украинцем Александром Усиком и Майком Тайсоном в расцвете сил. В своё время Дуглас был первым боксёром, который нанёс Тайсону первое поражение в карьере. Также Джеймс заявил, что Тайсон без проблем справился бы с Энтони Джошуа.

«Я бы сказал, что у Усика были бы наилучшие шансы победить Майка. Далее я бы назвал Энтони Джошуа. Майк был жёстким парнем. Все соперники Майка были для него лёгкой целью, пока он не столкнулся со мной. Энтони Джошуа ничем не отличается от всех остальных, так что да, поединок с Джошуа не создал бы проблем для Майка», — приводит слова Дугласа Gambling Zone.

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