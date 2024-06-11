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Пьяного Тайсона Фьюри вывели из бара, после чего он рухнул на улице

Пьяного Тайсона Фьюри вывели из бара, после чего он рухнул на улице
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В Сети появилось видео, на кадрах которого знаменитого британского боксёра Тайсона Фьюри в состоянии алкогольного опьянения выводят из бара. Оказавшись на улице, боксёр рухнул на колени. Как информирует The Sun, Фьюри выпил впервые за год.

Пьяного Фьюри вывели из бара, после чего он рухнул на улице:

Напомним, в последнем поединке Фьюри встречался с представителем Украины Александром Усиком. Их бой проходил в ночь с 18 на 19 мая мск в Саудовской Аравии. Противостояние продлилось 12 раундов и завершилось победой Усика раздельным решением судей. Напомним, в девятом раунде Александр отправил Тайсона в нокдаун, но британец смог продолжить бой. В общей сложности на его счету 34 победы, одно поражение и одна ничья.

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