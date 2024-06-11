Александр Гвоздик объяснил, почему Дэвид Бенавидес может его недооценивать

Бывший чемпион мира в полутяжёлом весе (до 79,4 кг) украинец Александр Гвоздик высказался о предстоящем поединке с двукратным чемпионом мира во втором среднем весе (до 76,2 кг) Дэвидом Бенавидесом (США). Их бой пройдёт 16 июня в Лас-Вегасе (США).

«Если он недооценивает меня, не тренируется, как должен, то это хорошо. Я могу этому только порадоваться. С другой стороны, я не ожидаю того, что он окажется не в форме. Это не тот способ, с помощью которого я рассчитываю победить. Я рассчитываю увидеть наилучшую версию Бенавидеса.

Да, он обо мне говорит корректно. Быть может, это и есть признак недооценки. Так как в его случае трэш-ток – это защитная реакция. Так мне кажется. Сейчас он чувствует себя комфортно, не испытывая необходимости воздействовать на меня морально. Может, это так, а может, и нет. Но я не сильно думаю об этом», – сказал Гвоздик на канале ТАЙК МАЙСОН в YouTube.

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