Парибоксы
Реклама
Рекламодатель: ООО «БК «ПАРИ»
2Ranyn4WFax
Матч-центр Новости Топ-матчи Билеты Видео Чемп.Турниры
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Бокс/ММА Новости

Белал Мухаммад: я бесплатно усыплю Эдвардса 27 июля

Белал Мухаммад: я бесплатно усыплю Эдвардса 27 июля
Комментарии

Американский боец полусреднего веса (до 77 кг) UFC Белал Мухаммад высказался о решении действующего обладателя титула организации в полусреднем весе англичанина Леона Эдвардса нанять специалиста по сну.

«Моя правая рука усыпит его абсолютно бесплатно 27 июля», − написал Мухаммад на своей странице в социальной сети X (ранее Twitter).

Леон Эдвардс и Белал Мухаммад подерутся на турнире UFC 304, их бой станет главным событием бойцовского вечера.

Турнир пройдёт в Манчестере (Великобритания), и главные бои состоятся после полуночи по местному времени ради американской аудитории, что, по словам Эдвардса, повлияло на его подготовку к бою.

В своём последнем бою Эдвардс на UFC 296 победил американца Колби Ковингтона единогласным решением судей.

Материалы по теме
«Скопирую его метод». Аспиналл назвал чемпиона UFC, который нанял специалиста по сну
Комментарии
Новости. Бокс/ММА
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2024
Приложение для Android