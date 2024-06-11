Белал Мухаммад: я бесплатно усыплю Эдвардса 27 июля

Американский боец полусреднего веса (до 77 кг) UFC Белал Мухаммад высказался о решении действующего обладателя титула организации в полусреднем весе англичанина Леона Эдвардса нанять специалиста по сну.

«Моя правая рука усыпит его абсолютно бесплатно 27 июля», − написал Мухаммад на своей странице в социальной сети X (ранее Twitter).

Леон Эдвардс и Белал Мухаммад подерутся на турнире UFC 304, их бой станет главным событием бойцовского вечера.

Турнир пройдёт в Манчестере (Великобритания), и главные бои состоятся после полуночи по местному времени ради американской аудитории, что, по словам Эдвардса, повлияло на его подготовку к бою.

В своём последнем бою Эдвардс на UFC 296 победил американца Колби Ковингтона единогласным решением судей.