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Зубайра Тухугов приостановил карьеру — менеджер бойца

Зубайра Тухугов приостановил карьеру — менеджер бойца
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Ризван Магомедов, менеджер Зубайры Тухугова, заявил, что тот приостановил свою бойцовскую карьеру.
«Зубайра приостановил карьеру. Мы продолжаем работать вместе, помогаем ему», приводит слова Магомедова ТАСС.

В прошлом году Зубайра Тухугов был исключён из ростера UFC. На турнире UFC 284 Тухугов проиграл раздельным решением судей бразильскому спортсмену Элвису Бреннеру. Этот бой должен был стать дебютным для Тухугова в лёгком весе, однако российский спортсмен провалил взвешивание.

В октябре позапрошлого года Тухугов, который должен был биться с Лукасом Алмейдой в полулёгком дивизионе, также провалил взвешивание, после чего объявил о переходе в лёгкий вес, однако и после смены весовой категории у россиянина остались проблемы с успешным прохождением взвешивания.

Всего в активе Тухугова 27 поединков в профессиональных смешанных единоборствах и 20 побед в них.

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