Федерация бокса России назвала состав сборной на Игры БРИКС

Федерация бокса России назвала состав мужской и женской сборных на Игры стран БРИКС, которые пройдут с 12 по 23 июня 2024 года в Казани.

Состав мужской сборной:

Володя Мнацаканян (48 кг)

Баир Батлаев (51 кг)

Максим Кузнецов (54 кг)

Андрей Пегливанян (57 кг)

Аршак Товмасян (60 кг)

Илья Попов (63,5 кг)

Карен Соловьёв (67 кг)

Сергей Колденков (71 кг)

Сергей Сергеев (75 кг)

Бешто Шавлаев (80 кг)

Вадим Щеблыкин (86 кг)

Рамазан Ханапиев (92 кг)

Давид Суров (92+ кг)

Состав женской сборной:

Лия Патлай (до 48 кг)

Карина Коробова (до 50 кг)

Анна Аэдма (до 52 кг)

Наталья Самохина (до 54 кг)

Людмила Воронцова (до 57 кг)

Надежда Голубева (до 60 кг)

Алина Пушкарь (до 63 кг)

Азалия Аминева (до 66 кг)

Людмила Котлярова (до 70 кг)

Елена Гапешина (до 75 кг)

Салтанат Меденова (до 81 кг)

Ксения Олифиренко (свыше 81 кг)

Ранее сборная России по боксу стала победителем медального зачёта чемпионата Европы – 2024, который состоялся в Белграде (Сербия).

Женская команда завоевала на этом чемпионате три золотых и семь серебряных медалей. Мужская команда завоевала восемь золотых и одну серебряную медали.

Игры БРИКС 2024 – пятые по счёту. Впервые они прошли в 2016 году. В этом году программа Игр будет включать в себя соревнования по 27 видам спорта.