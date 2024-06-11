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Менеджер Умара Нурмагомедова: бой с Сэндхагеном не будет претендентским

Менеджер Умара Нурмагомедова: бой с Сэндхагеном не будет претендентским
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Предстоящий поединок в легчайшем весе (до 61 кг) между россиянином Умаром Нурмагомедовым и американцем Кори Сэндхагеном не будет иметь претендентского статуса. Об этом заявил менеджер российского бойца Ризван Магомедов.

«У боя Умара и Кори Сэндхагена нет претендентского статуса.

Бой с Петром Яном вероятен, есть такая возможность. Исключать ничего не стоит», — приводит слова Магомедова ТАСС.

Напомним, поединок между Кори Сэндхагеном и Умаром Нурмагомедовым станет главным на турнире UFC Fight Night on ABC 7, который состоится в Абу-Даби (ОАЭ) 3 августа.

Ранее бойцы уже должны были встретиться на турнире UFC on ESPN 50. Однако Умар травмировался и был вынужден сняться с поединка. На замену ему вышел американец Роб Фонт, которого Сэндхаген победил единогласным решением судей.

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