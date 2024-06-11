Непобеждённый Анатолий Малыхин хочет провести бой с Фрэнсисом Нганну

Российский боец Анатолий Малыхин заявил, что хочет провести бой с бывшим чемпионом UFC в тяжёлом весе Фрэнсисом Нганну.

Малыхин ранее призывал к поединку против Нганну, и это по-прежнему бой, который он хотел бы провести, если бы ONE Championship и PFL когда-нибудь пришли к соглашению о совместном мероприятии.

«Я хочу поздравить Нганну. Хотя это не был его вечер, он заработал хорошие деньги, это не был провальный вечер для него. Он заработал довольно хорошие деньги. Что касается нашего потенциального поединка, могу сказать, что мои сильные стороны заключаются в том, что я двигаюсь лучше него, и также я отлично работаю в корпусе. Думаю, что моя работа на ногах стала бы для него большой проблемой», — приводит слова Малыхина MMA Fighting.

Малыхин удерживает титулы в трёх дивизионах в организации ONE Championship. Он имеет идеальный рекорд в ММА 14-0. Лишь один из его соперников смог продержаться с россиянином более двух раундов.