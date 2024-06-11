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Доминик Рейес: я не собираюсь останавливаться, пока не начну разваливаться

Доминик Рейес: я не собираюсь останавливаться, пока не начну разваливаться
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Бывший претендент на титул UFC в полутяжёлом дивизионе американец мексиканского происхождения Доминик Рейес рассказал, что не думал о завершении карьеры, несмотря на то что пять лет не одерживал побед.

«Я не собираюсь останавливаться, пока не начну совсем разваливаться. Сейчас у меня всё хорошо со здоровьем. У меня даже не было мысли о том, чтобы завершить карьеру. Это же мечта, которая становится реальностью. И я не мог сознательно отказаться от неё. Если бы кто-нибудь попытался остановить меня, то я бы всё равно продолжал бороться. Мне это нравится. Я понял, как сильно люблю это дело, после победы над Дастином Джейкоби», — сказал спортсмен в интервью ESPN MMA.

Рейес одержал победу над Дастином Джейкоби в первом раунде на турнире UFC on ESPN 57 в Луисвилле. До этого Доминик выигрывал у Криса Уайдмана в 2019 году, в остальных четырёх боях с 2020 по 2022 год он уступил соперникам.

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