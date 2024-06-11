Гендиректор ONE Championship ставит на уверенную победу Малыхина в возможном бою с Нганну

Генеральный директор ONE Championship Чатри Ситйодтонг настолько уверен в Малыхине как в лучшем тяжеловесе ММА, что он ожидает, что непобеждённый российский боец имел бы лёгкий вечер в бою с Фрэнсисом Нганну.

«Я не думаю, что это было бы конкурентноспособно. У Фрэнсиса есть мощь одного удара, отличное ударное дело, но у него нет конкурентной борьбы. Я имею в виду действительно уровень джиу-джитсу синего пояса и отсутствие борьбы.

Анатолий мог бы взять его вниз мгновенно. Стараюсь быть объективным, я занимаюсь 40 лет муай-тай и 15 лет — джиу-джитсу. Просто говорю из личного опыта и стараюсь быть объективным.

Мы все знаем, что во всех различных весовых категориях борьба — это та дисциплина, которая позволяет вам диктовать, где будет происходить бой. Если борец хочет, чтобы бой оставался стоящим, он будет стоять. Если он хочет вас сбить, он вас собьёт, особенно если это боец мирового класса, как Анатолий Малыхин. Мы всегда открыты», — сказал Ситйодтонг в интервью MMA Fighting.