Анатолий Малыхин: дайте ещё год, и меня будут упоминать как лучшего бойца всех категорий

Российский боец Анатолий Малыхин продолжает проявлять интерес к бою с тяжеловесом PFL Фрэнсисом Нганну. Малыхин надеется, что в конечном итоге достаточно людей начнут требовать этот бой, чтобы он действительно состоялся.

«Сейчас он гораздо более известен, чем я, но я работаю над этим. Люди начинают узнавать меня, моё имя упоминается довольно часто, но, когда я начал заниматься ММА, я не мог предвидеть, что буду так известен. Я начал заниматься ММА пять или шесть лет назад. Дайте мне ещё год или полтора, и определённо меня будут упоминать как лучшего бойца всех весовых категорий», — приводит слова Малыхина MMA Fighting.

Анатолий Малыхин заметил один момент, который ещё больше укрепил его уверенность в том, что он смог бы победить Нганну в потенциальном поединке. Он даже предсказал, что Джошуа нокаутирует Нганну очень конкретным ударом, который, кстати, является одним из его собственных любимых приёмов.

«Способ, которым Джошуа нокаутировал Нганну — мой характерный удар. Так что, когда я думал о том, как Джошуа мог бы его нокаутировать, я предвидел, что именно так и произойдёт. Если Нганну не поработает над этим, то именно так я бы мог его нокаутировать. Сейчас ему трудно соперничать с профессиональным боксёром в боксе, но для бойцов ММА, сражающихся в боксе, это может быть интересно», — добавил Малыхин.