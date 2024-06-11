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Усиливаются слухи, что Чендлер не выступит на UFC 303, ему ищут замену

Усиливаются слухи, что Чендлер не выступит на UFC 303, ему ищут замену
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Вновь появляются слухи, что экс-претендент на звание чемпиона UFC в категории до 70 кг американец Майкл Чендлер не сможет выступить на турнире UFC 303 и Конору Макгрегору подыскивают нового соперника. Об этом сообщает известный журналист и инсайдер UFC Ариэль Хельвани.

«В конце прошлой недели тревога вокруг главного боя UFC 303, казалось, начала спадать. Чендлер дал интервью о том, что с ним всё в порядке, а UFC снова начала раскручивать бой на ABC Fight Night. И вот сегодня утром многочисленные источники сообщили, что снова прощупывается почва по поводу замены в бою на 29 июня.

Короче говоря, похоже, снова наблюдается пессимизм относительно статуса главного боя UFC 303. На самом деле, сейчас, похоже, даже больше пессимизма, чем было на прошлой неделе, когда в последнюю минуту отменили пресс-конференцию.

Это перестраховка? Юридические моменты? Режим экстренной замены? Увидим», — написал Хельвани на своей странице в социальной сети X (ранее Twitter).

Бой между Конором Макгрегором и Майклом Чендлером должен состояться на турнире UFC 303, который пройдёт 29 июня в Лас-Вегасе.

3 июня руководство лиги отменило пресс-конференцию в Дублине, на которой должны были появиться Конор Макгрегор и Майкл Чендлер, что породило слухи о потенциальном срыве поединка.

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