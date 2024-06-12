«Ты сделал недостаточно, пойми это». Джон Джонс обратился к Доминику Рейесу

Действующий обладатель титула UFC в тяжёлом весе Джон Джонс обратился к американцу мексиканского происхождения Доминику Рейесу, заявив, что он одержал справедливую победу на UFC 247.

«Доминик, когда ты вспоминаешь наш бой, я не хочу, чтобы ты когда-либо задавал вопросы мне или судьям.

Посмотри на своё сердце, на свою стойкость: ты сделал недостаточно. Чем раньше ты это поймёшь и примешь, тем лучшим спортсменом ты будешь», — написал Джонс на своей странице в социальной сети X (ранее Twitter).

Джон Джонс одержал победу над Домиником Рейесом в феврале 2020 года спорным решением судей на турнире UFC 247. Это решение вызвало резонанс в среде болельщиков и экспертов. С тех пор Джонс одержал лишь одну победу – над Сирилем Ганом.