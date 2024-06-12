Парибоксы
Реклама
Рекламодатель: ООО «БК «ПАРИ»
2Ranyn4WFax
Матч-центр Новости Топ-матчи Билеты Видео Чемп.Турниры
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Бокс/ММА Новости

«Ты сделал недостаточно, пойми это». Джон Джонс обратился к Доминику Рейесу

«Ты сделал недостаточно, пойми это». Джон Джонс обратился к Доминику Рейесу
Комментарии

Действующий обладатель титула UFC в тяжёлом весе Джон Джонс обратился к американцу мексиканского происхождения Доминику Рейесу, заявив, что он одержал справедливую победу на UFC 247.

«Доминик, когда ты вспоминаешь наш бой, я не хочу, чтобы ты когда-либо задавал вопросы мне или судьям.

Посмотри на своё сердце, на свою стойкость: ты сделал недостаточно. Чем раньше ты это поймёшь и примешь, тем лучшим спортсменом ты будешь», — написал Джонс на своей странице в социальной сети X (ранее Twitter).

Джон Джонс одержал победу над Домиником Рейесом в феврале 2020 года спорным решением судей на турнире UFC 247. Это решение вызвало резонанс в среде болельщиков и экспертов. С тех пор Джонс одержал лишь одну победу – над Сирилем Ганом.

Материалы по теме
Ислам Махачев опубликовал пост, потроллив Джона Джонса
Комментарии
Новости. Бокс/ММА
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2024
Приложение для Android